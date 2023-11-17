موعد مباريات السبت في تصفيات يورو 2024

تُستكمل مباريات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024 غدًا السبت بإقامة 6 مباريات.

وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، تواجه أرمينيا المنتخب الويلزي، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباراتا “روسيا البيضاء ضد أندورا” و”لاتفيا ضد كرواتيا”.

وفي تمام الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، تُقام مباريات “فرنسا ضد جبل طارق” و”هولندا ضد إيرلندا” و”سويسرا ضد كوسوفو”.

نتائج مباريات الخميس في تصفيات يورو 2024

وفي مباريات أمس في الجولة التاسعة، فازت إسبانيا على قبرص بثلاثية لهدف، وتعادلت بلغاريا مع المجر بنتيجة 2- 2، وفازت النمسا على إستونيا بهدفين دون رد، وفازت أذربيجان على السويد بثلاثية دون رد، وتعادلت جورجيا مع إسكتلندا بنتيجة 2- 2، وفازت لوكسمبورج على البوسنة برباعية لهدف، وفازت البرتغال على ليشتنشتاين بثنائية دون رد، وفازت سلوفاكيا على آيسلندا برباعية مقابل هدفين، وفاز منتخب الجبل الأسود على ليتوانيا بهدفين دون رد.