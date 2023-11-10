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في الجولة الـ13

موعد مباريات السبت في دوري روشن

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
موعد مباريات السبت في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

وفي تمام السادسة مساءً تُقام مباراتا “الفيحاء ضد الاتفاق” و”الأخدود ضد الحزم”، بينما في التاسعة مساءً تُقام مباراة “الوحدة ضد النصر”.

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مباريات الخميس في دوري روشن

انتهت مباريات أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

وتُستكمل منافسات الجولة الـ13 من دوري المحترفين السعودي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهتين، وسط صراع قوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره التعاون، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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