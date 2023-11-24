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في الجولة الـ 14

موعد مباريات السبت في دوري روشن

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
موعد مباريات السبت في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة 5 مباريات.

دوري روشن

في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية سيلعب “الحزم ضد الهلال”، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات “الأهلي والشباب” و”الوحدة ضد الخليج” و”الفتح ضد الفيحاء” و”ضمك ضد أبها”.

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وتنطلق منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن اليوم الجمعة بمباراتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يستضيف الاتفاق فريق الاتحاد على ملعبه في الدمام، ويحل الرياض ضيفًا على التعاون في ملعبه ببريدة.

وتُقام مباراتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأخدود على ملعب “الأول بارك”، ويستضيف الطائي فريق الرائد، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ14 كالتالي: ”الهلال في الصدارة برصيد 35 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 31 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 16 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 16 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 11 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط”.

 

 

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