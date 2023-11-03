موعد مباريات السبت في دوري روشن

تُستكمل مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.

ترتيب دوري روشن

وقبل افتتاح مباريات الجولة الـ 12 اليوم الجمعة، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 29 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 25 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 20 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 14 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الشباب متواجد في المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 ولكل منهم 10 نقاط.

الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز السابع عشر “قبل الأخير” برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 5 نقاط.