موعد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024

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تنطلق اليوم مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024 بإقامة 9 مباريات.
في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مباريات ” قبرص ضد إسبانيا”، ” بلغاريا ضد المجر” ، ” إستونيا ضد النمسا” ” أذربيجان ضد السويد” ، ” جورجيا ضد إسكتلندا”.
وفي تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مواجهات ” لوكسمبورج ضد البوسنة والهرسك” ، ” ليشتنشتاين ضد البرتغال” ، ” سلوفاكيا ضد آيسلندا” ، ” الجبل الأسود ضد ليتوانيا” .
وفي الغد تُستكمل مباريات الجولة التاسعة بإقامة مباريات ” كازاخستان ضد سان مارينو” في السادسة مساءً.
إقامة مباريات ” مولدوفا ضد ألبانيا” و ” فنلندا ضد إيرلندا الشمالية” في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً ستقام مباريات ” الدنمارك ضد سلوفينيا” و ” بولندا ضد التشيك” و ” إنجلترا ضد مالطا” و ” إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية”.