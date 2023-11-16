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موعد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
موعد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق اليوم مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024 بإقامة 9 مباريات.

تصفيات أمم أوروبا 

في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مباريات ” قبرص ضد إسبانيا”، ” بلغاريا ضد المجر” ، ” إستونيا ضد النمسا” ” أذربيجان ضد السويد” ، ” جورجيا ضد إسكتلندا”.

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وفي تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مواجهات ” لوكسمبورج ضد البوسنة والهرسك” ، ” ليشتنشتاين ضد البرتغال” ، ” سلوفاكيا ضد آيسلندا” ، ” الجبل الأسود ضد ليتوانيا” .

النرويج ضد إسبانيا - 1
إسبانيا

وفي الغد تُستكمل مباريات الجولة التاسعة بإقامة مباريات ” كازاخستان ضد سان مارينو” في السادسة مساءً.

إقامة مباريات ” مولدوفا ضد ألبانيا” و ” فنلندا ضد إيرلندا الشمالية” في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً ستقام مباريات ” الدنمارك ضد سلوفينيا” و ” بولندا ضد التشيك” و ” إنجلترا ضد مالطا” و ” إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية”.

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