موعد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2024

تنطلق اليوم مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا 2024 بإقامة 9 مباريات.

تصفيات أمم أوروبا

في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مباريات ” قبرص ضد إسبانيا”، ” بلغاريا ضد المجر” ، ” إستونيا ضد النمسا” ” أذربيجان ضد السويد” ، ” جورجيا ضد إسكتلندا”.

وفي تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مواجهات ” لوكسمبورج ضد البوسنة والهرسك” ، ” ليشتنشتاين ضد البرتغال” ، ” سلوفاكيا ضد آيسلندا” ، ” الجبل الأسود ضد ليتوانيا” .

وفي الغد تُستكمل مباريات الجولة التاسعة بإقامة مباريات ” كازاخستان ضد سان مارينو” في السادسة مساءً.

إقامة مباريات ” مولدوفا ضد ألبانيا” و ” فنلندا ضد إيرلندا الشمالية” في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً ستقام مباريات ” الدنمارك ضد سلوفينيا” و ” بولندا ضد التشيك” و ” إنجلترا ضد مالطا” و ” إيطاليا ضد مقدونيا الشمالية”.