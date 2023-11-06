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بالجولة الرابعة من دور المجموعات

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا غدًا

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
موعد مباريات دوري أبطال أوروبا غدًا
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية غدًا مباريات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في عمر البطولة.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

وفي تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ضمن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا تنطلق مباراتا ” بوروسيا دورتموند الألماني ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي” و ” شاختار الأوكراني ضد برشلونة الإسباني”.

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موعد مباريات السبت في دوري روشن

موعد مباريات السبت في دوري روشن

وفي تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت السعودية، تنطلق مباريات ” مانشستر سيتي الإنجليزي ضد يونج بويز السويسري” و ” ميلان الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي” و “لاتسيو الإيطالي ضد فينورد الهولندي” و ” أتلتيكو مدريد الإسباني ضد سيلتيك الإسكتلندي” و ” بورتو البرتغالي ضد رويال أنتويرب البلجيكي” و ” النجم الأحمر الصربي ضد لايبزيج الألماني”.

هاري ماجواير - مان يونايتد ضد كوبنهاجن - مانشستر يونايتد

نتائج الجولة الثالثة

وكانت مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا انتهت بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على كوبنهاجن الدنماركي بهدف، وفوز آرسنال الإنجليزي على إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف، وتعادل لانس الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل فريق، وفوز نابولي الإيطالي على فريق يونيون برلين الألماني بهدف، وفوز ريال مدريد الإسباني على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين لهدف، وفوز ريال سوسيداد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف.

ريال مدريد ونابولي
رودريجو

وضمن لقاءات الجولة الثالثة، فاز فينورد على لاتسيو بثلاثية لهدف، وفاز برشلونة على شاختار بثنائية لهدف، وفاز بوروسيا دورتموند على نيوكاسل بهدف، وفاز باريس سان جيرمان على ميلان بثلاثية دون رد، وتعادل سيلتيك مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-2، بينما فاز مانشستر سيتي على يونج بويز بثلاثية لهدف، وفاز بورتو على رويال أنتويرب برباعية لهدف، وفاز لايبزيج على النجم الأحمر بثلاثية لهدف.

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