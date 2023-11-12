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موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور
المواطن - فريق التحرير

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بدأت اليوم الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول في كافة المدارس وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، حيث تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

وسوف يتم رصد الدرجات وإعلان نتائج الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ وهو آخر أيام الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ بعده إجازة الفصل الأول وفق التقويم الدراسي.

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لجان إشرافية

وشكلت إدارات التعليم منذ وقت مبكر عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، ودعت مشرفيها ومديري المدارس لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

وسيكون بمقدور أولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الأبناء بعد اعتمادها عن طريق موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع نور.
  •  تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.
  •  النزول لاسم الطالب في الصفحة الرئيسية.
  •  الانتقال إلى إشعار بنتيجة الطالب.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم  22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.

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