موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

ينتظم طلاب وطالبات المملكة في اختبارات الفصل الدراسي الأول اعتبارًا من يوم الأحد المقبل فيما بدأت اليوم الاختبارات الشفهية والعملية وفق التقويم الزمني.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وبحسب التقويم الدراسي فإن بداية الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ. فيما ستكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد 1445/4/28هـ. على أن يتم رصد الدرجات وإعلان نتائج الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ وهو آخر أيام الفصل الدراسي الأول.

استعلام نتائج الاختبارات

ويمكن للآباء والأمهات الاطلاع على نتيجة الأبناء بعد اعتمادها من المدرسة عن طريق موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نور.

تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.

النزول لاسم الطالب في الصفحة الرئيسية.

الانتقال إلى إشعار بنتيجة الطالب.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.