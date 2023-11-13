موعد وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

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أكدت وزارة التعليم، على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية للفصل الدراسي الأول وتدقيقها في نظام “نور” الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام الخميس المقبل.
هذا ويواصل نحو 6 ملايين طالب وطالبة، اليوم الاثنين، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.
وتستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام، وتشمل جميع المراحل الدراسية بدءًا من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي)، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.
وسيكون بمقدور أولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الأبناء بعد اعتمادها عن طريق موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية:
وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.