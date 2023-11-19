Icon

لقطات مروعة لمغنية راب أمريكية تطلق النار على مدير أعمالها بالشارع Icon الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي  Icon نجم الهلال يتناول البيتزا احتفالًا بتأهل منتخب صربيا لنهائيات اليورو Icon موقف أسرة السجين من الضمان الاجتماعي Icon أبرز مكتسبات هيكل الإدارات العامة للتعليم .. الوزارة داعمة ولا تتدخل في العمليات التشغيلية Icon بعد انفصالها عن يوغوسلافيا .. منتخب صربيا يصعد لنهائيات يورو 2024 لأول مرة Icon الموساد وتفاصيل مثيرة وراء حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية في باب المندب Icon منتخب مصر يعبر سيراليون بثنائية Icon أمانة القصيم تباشر تجمعات الأمطار في بريدة بـ 356 معدة وآلية Icon الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موقف أسرة السجين من الضمان الاجتماعي

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
موقف أسرة السجين من الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسار بشأن هل أسرة السجين لهم ضمان اجتماعي؟

وقالت التنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، اليوم الأحد: إنه يتم الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتعبئة الملف الموحد للسجين وأسرته، ومن ثم التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش، وفي حال عدم إضافة الزوج السجين مسبقًا فتتم إضافته كأي فرد من أفراد الأسرة بالملف الموحد ومن ثم إسناده للمنزل.

قد يهمّك أيضاً
مواعيد الصرف لمستفيدي التأمينات

مواعيد الصرف لمستفيدي التأمينات

لحظة وصول الرئيس الأمريكي سان فرانسيسكو للقاء شي

لحظة وصول الرئيس الأمريكي سان فرانسيسكو للقاء شي

زيادة الضمان الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

أهداف الزيادة

وفي وقت سابق أشار متحدث الموارد البشرية إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من الدفعة 23 استحقاق شهر نوفمبر والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:

المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.
ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.
تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا اسمك إيه.. عارف يعني إيه مصرية؟
مشاهير

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا...

مشاهير
جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا
الرياضة

جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا

الرياضة
ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال...

أخبار رئيسية
بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح
الرياضة

بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ...

الرياضة
نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان
السعودية اليوم

نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان

وظائف
محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034
السعودية اليوم

محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في...

السعودية اليوم
5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة على الطريق
أخبار السيارات

5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة...

أخبار السيارات