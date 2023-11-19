موقف أسرة السجين من الضمان الاجتماعي

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسار بشأن هل أسرة السجين لهم ضمان اجتماعي؟

وقالت التنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، اليوم الأحد: إنه يتم الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتعبئة الملف الموحد للسجين وأسرته، ومن ثم التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش، وفي حال عدم إضافة الزوج السجين مسبقًا فتتم إضافته كأي فرد من أفراد الأسرة بالملف الموحد ومن ثم إسناده للمنزل.

زيادة الضمان الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

أهداف الزيادة

وفي وقت سابق أشار متحدث الموارد البشرية إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من الدفعة 23 استحقاق شهر نوفمبر والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:

المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.

ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.

تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.