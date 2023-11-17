موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر

تُسيطر حالة من الغموض على مصير مشاركة النجم سالم الدوسري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ديربي الرياض ضد النصر.

ديربي الهلال والنصر

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

جاهزية سالم الدوسري

وأعلن نادي الهلال بالأمس، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم الدوسري، حيث أثبتت إصابته في الركبة ومفصل القدم، بالإضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه، دون الكشف عن مدة غيابه.

وطمأن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود، الجماهير الهلالية بشأن موقف الدوسري من المشاركة أمام النصر، وقال: “حسب مصادري.. سالم سيكون جاهزًا تمامًا للمشاركة مع الزعيم، في الديربي”.

وأشار أباعود خلال تصريحاته لبرنامج “دورينا غير”، إلى أن سالم الدوسري تفاجأ يوم الخميس، بتورم أحد أصابع قدمه؛ حيث أجرى أشعة وفحوصات، أكدت عدم تعرضه للكسر.

وأضاف عبد الرحمن أباعود: “هذا التورم، بالإضافة إلى إصابة الدوسري في الركبة والمفصل، يحتاجون إلى علاج لمدة 10 أيام تقريبًا، قبل أن يستطيع اللاعب، المشاركة في التدريبات”.

وفي هذه الحالة، سيدخل سالم الدوسري في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل 3 أيام على ديربي الرياض، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباراة سواء من البداية أو كبديل.