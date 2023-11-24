Icon

لحوم البقر والضأن تعزز المناعة وتحارب السرطان Icon حكام مباريات اليوم في دوري روشن السعودي Icon حساب المواطن يرد على موظفة قطاع خاص تقيم مع أهلها Icon موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد Icon خطيب المسجد النبوي: ادعموا أهل غزة بالدعاء والغذاء والدواء والمال والكساء Icon تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو Icon التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض Icon لحظة إحباط تهريب 416.250 حبة كبتاجون عبر ميناء جدة Icon تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر Icon الاتفاق يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد منذ 2021 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة

موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض على موقف النجم الفرنسي موسى ديمبلي من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد اليوم.

غموض موقف موسى ديمبلي

وكان موسى ديمبلي قد خضع لعملية بسيطة في الركبة الشهر الماضي، ليغيب عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم لعدة أسابيع، حيث خاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية مؤخرًا.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة وسيول وبرد على 11 منطقة

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 11 منطقة

خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام

خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام

موسى ديمبلي
ديمبلي

وشارك موسى ديمبلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من الإصابة، ليُصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، قبل أن تؤكد تقارير اليوم غيابه عن مباراة الاتحاد.

وتفاعلت الجماهير الاتفاقية مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح اسم موسى ديمبلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وتمنت عودته سريعًا للمشاركة، خاصة أن الفريق تأثر كثيرًا من الناحية الهجومية، بسبب غيابه.

موسى ديمبيلي
النجم الفرنسي

الاتفاق يُلاقي الاتحاد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق في ملعبه بالدمام، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد
الرياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية
السعودية اليوم

المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!
السعودية اليوم

تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء...

السعودية اليوم
برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو
الرياضة

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي...

الرياضة
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
أمطار ديمية على الشرقية فجرًا
السعودية اليوم

أمطار ديمية على الشرقية فجرًا

السعودية اليوم
هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟
حساب المواطن

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب...

حساب المواطن