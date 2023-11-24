موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد

تُخيم حالة من الغموض على موقف النجم الفرنسي موسى ديمبلي من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الاتحاد اليوم.

غموض موقف موسى ديمبلي

وكان موسى ديمبلي قد خضع لعملية بسيطة في الركبة الشهر الماضي، ليغيب عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم لعدة أسابيع، حيث خاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية مؤخرًا.

وشارك موسى ديمبلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من الإصابة، ليُصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، قبل أن تؤكد تقارير اليوم غيابه عن مباراة الاتحاد.

وتفاعلت الجماهير الاتفاقية مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح اسم موسى ديمبلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وتمنت عودته سريعًا للمشاركة، خاصة أن الفريق تأثر كثيرًا من الناحية الهجومية، بسبب غيابه.

الاتفاق يُلاقي الاتحاد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الاتفاق في ملعبه بالدمام، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.