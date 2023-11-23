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موقف نواف العقيدي من المشاركة ضد الأخدود

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
موقف نواف العقيدي من المشاركة ضد الأخدود
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، موقف حارس المرمى نواف العقيدي من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأخدود.

نواف العقيدي جاهز للمباراة

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “شارك نواف العقيدي في التدريبات الجماعية لفريق النصر، اليوم الخميس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.. ولله الحمد”.

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وكان نواف العقيدي قد تعرض للإصابة خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في فترة التوقف الدولي، حيث شعر بآلام في الكتف، الأمر الذي أثار قلق جماهير النصر، خوفًا من غيابه عن المشاركة في المباريات المقبلة.

 

النصر يستضيف الأخدود

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأخدود على ملعب “الأول بارك”، مساء يوم غد الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

 

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