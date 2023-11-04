ميتروفيتش ماكينة أهداف لا تتوقف

واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفتيش، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليُساهم في انفراده بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

ميتروفيتش يواصل التألق

وشارك ميتروفيتش بشكل أساسي في مباراة الفتح ضد الهلال بالأمس، ونجح في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء، ليواصل المساهمة في تسجيل الأهداف للمباراة الثامنة على التوالي في جميع البطولات.

ولا تغيب بصمة ميتروفيتش مع الهلال في المباريات الأخيرة، حيث نجح في تسجيل هدف واحد أمام كل من؛ الشباب، الخليج، الأهلي والفتح، وصنع هدفًا أمام الأخدود، فيما أحرز ثنائية ضد الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقدم النجم الصربي أداء مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في هز شباك ناساجي الإيراني، وسجل هاتريك ضد مومباي سيتي الهندي، كما قدم تمريرة حاسمة أمامه.

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 9 أهداف في دوري روشن السعودي، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ11 هدفًا.

فوز الهلال ضد الفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد، ليُعزز تواجده في الصدارة برصيد 32 نقطة.