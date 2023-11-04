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يُقدم مستوى مميزًا مع الهلال

ميتروفيتش ماكينة أهداف لا تتوقف

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
ميتروفيتش ماكينة أهداف لا تتوقف
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفتيش، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليُساهم في انفراده بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

ميتروفيتش يواصل التألق

وشارك ميتروفيتش بشكل أساسي في مباراة الفتح ضد الهلال بالأمس، ونجح في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء، ليواصل المساهمة في تسجيل الأهداف للمباراة الثامنة على التوالي في جميع البطولات.

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ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12

ولا تغيب بصمة ميتروفيتش مع الهلال في المباريات الأخيرة، حيث نجح في تسجيل هدف واحد أمام كل من؛ الشباب، الخليج، الأهلي والفتح، وصنع هدفًا أمام الأخدود، فيما أحرز ثنائية ضد الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ميتروفيتش
النجم الصربي – المصدر @SPL

وقدم النجم الصربي أداء مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في هز شباك ناساجي الإيراني، وسجل هاتريك ضد مومباي سيتي الهندي، كما قدم تمريرة حاسمة أمامه.

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 9 أهداف في دوري روشن السعودي، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ11 هدفًا.

ميتروفيتش
النجم الصربي – المصدر @SPL

فوز الهلال ضد الفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد، ليُعزز تواجده في الصدارة برصيد 32 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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