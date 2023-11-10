ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مواجهة اليوم ضد التعاون في دوري روشن السعودي.

مباراة الهلال ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد التعاون، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

التشكيل المتوقع للهلال

ويفقد جيسوس، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للإصابة، فيما يغيب روبن نيفيز وعلي البليهي عن مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، بسبب الإيقاف، وسيعتمد على محمد كنو، مصعب الجوير وحسان تمبكتي لتعويضهم.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو/ ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، مصعب الجوير، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو، وألكسندر ميتروفيتش.