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ضمن منافسات دوري روشن

ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مواجهة اليوم ضد التعاون في دوري روشن السعودي.

مباراة الهلال ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد التعاون، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

مباراة الهلال ضد التعاون
موعد مباراة اليوم – المصدر @AltaawounFC

التشكيل المتوقع للهلال

ويفقد جيسوس، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للإصابة، فيما يغيب روبن نيفيز وعلي البليهي عن مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، بسبب الإيقاف، وسيعتمد على محمد كنو، مصعب الجوير وحسان تمبكتي لتعويضهم.

سيرجي سافيتش
سافيتش – المصدر spl

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو/ ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، مصعب الجوير، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو، وألكسندر ميتروفيتش.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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