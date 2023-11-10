ميتروفيتش يتسبب في إصابة خطيرة لنجم التعاون ونقله بسيارة الإسعاف

تسبب اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تعرض اللاعب وليد الأحمد نجم التعاون لإصابة خطيرة خلال مباراة الفريقين اليوم في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

وكان المهاجم الصربي تدخل في كرة هوائية مع وليد الأحمد مما جعل الأخير يسقط بقوة على كتفه، حيث غادر ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بواسطة سيارة إسعاف.

وخرج وليد الأحمد وهو يرتدي واقي الرقبة أثناء خروجه من الملعب.

ميتروفيتش يسجل الهدف الأول

وفي المباراة، قاتل الهلال خلال الشوط الأول لإحراز هدف، حيث نجح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول للفريق العاصمي ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف؛ بسبب وجود دفعة من ميتروفيتش ضد مدافع التعاون، قبل إحرازه للهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم الصربي الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ82، ثم عزز محمد كنو من تقدم الأزرق بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد الفوز، أصبح رصيد أزرق الرياض 35 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.