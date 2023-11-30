ميتروفيتش يحلم بمواصلة هز الشباك

يطمح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، في مواصلة هز الشباك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال ديربي الرياض المرتقب ضد النصر.

مباراة الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

ميتروفيتش يسعى للتسجيل

وقال ميتروفيتش: “أريد أن أسجل الأهداف طوال الوقت، لقد كنت محظوظًا بإحراز الكثير من الأهداف حتى الآن، آمل أن يكون هناك المزيد منها في المباريات المقبلة، وهذه هي مهمتي وأحب أفعله”.

وتابع: “تسجيل الأهداف هو شيء يحلم به كل مهاجم، ويريد كل لاعب أن يعيش هذا الشعور، ذلك الأدرينالين الناتج عن هز الشباك مباراة تلو الأخرى، كلما سجلت المزيد كلما شعرت بالتحسن، وقد أحرزت الكثير، لكن كان بإمكاني فعل المزيد”.

وأضاف ميتروفيتش خلال تصريحات صحافية، اليوم الخميس: “يمكن أن أقدم الأفضل، ولا يزال هناك الكثير من المباريات مثل الديربي، لذا آمل أن استمر في تسجيل المزيد من الأهداف خلال تلك المواجهة”.

وتألق ميتروفيتش خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك في 12 مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 11 هدفًا، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين.