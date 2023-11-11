ميتروفيتش يسير على خُطى إيغالو

استشاري: 70% من مرضى السرطان يعالجون بالإشعاع ! تعليم الرياض: اختبارات الفصل الأول تبدأ الـ 7 صباحاً في جميع المدارس أمير قطر: الفلسطينيون يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع إسرائيلية الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع رئيس تركيا: الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة
واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
وشارك ميتروفيتش بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد التعاون بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، ليواصل هز الشباك في 4 مباريات متتالية بدوري روشن السعودي للمرة الأولى، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.
وأوضحت “أوبتا”، أن ميتروفيتش، بات أول لاعب أجنبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ينجح في التسجيل في 4 مباريات متتالية في البطولة، منذ النيجيري أوديون إيغالو بين مارس وأبريل عام 2023.
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 10 أهداف في دوري روشن السعودي، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتصدر برصيد 12 هدفًا.
ولعب الهلال ضد التعاون على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليُعزز تواجده في الصدارة.
وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، من الفوز 11 مرة والتعادل مرتين، ولم يخسر أي لقاء، فيما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.