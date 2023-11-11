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بعد تألقه في دوري روشن

ميتروفيتش يسير على خُطى إيغالو

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
ميتروفيتش يسير على خُطى إيغالو
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

ميتروفيتش يواصل التألق

وشارك ميتروفيتش بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد التعاون بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، ليواصل هز الشباك في 4 مباريات متتالية بدوري روشن السعودي للمرة الأولى، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

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ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

وأوضحت “أوبتا”، أن ميتروفيتش، بات أول لاعب أجنبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ينجح في التسجيل في 4 مباريات متتالية في البطولة، منذ النيجيري أوديون إيغالو بين مارس وأبريل عام 2023.

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 10 أهداف في دوري روشن السعودي، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتصدر برصيد 12 هدفًا.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @SPL

فوز الهلال ضد التعاون

ولعب الهلال ضد التعاون على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليُعزز تواجده في الصدارة.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، من الفوز 11 مرة والتعادل مرتين، ولم يخسر أي لقاء، فيما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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