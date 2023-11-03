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في الجولة الـ12 من دوري روشن

ميتروفيتش يفتتح التسجيل في لقاء الفتح ضد الهلال

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
ميتروفيتش يفتتح التسجيل في لقاء الفتح ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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افتتح النجم الصربي ميتروفيتش التسجيل لفريق الهلال في مباراة الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وسجل ميتروفيتش سريعًا في لقاء الفتح ضد الهلال، بعد بدايته بـ 5 دقائق من ركلة جزاء.

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ويطمح أزرق الرياض في الفوز للانفراد بالصدارة والوصول للنقطة رقم 32.

 

 

 

 

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