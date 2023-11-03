ميتروفيتش يفتتح التسجيل في لقاء الفتح ضد الهلال

افتتح النجم الصربي ميتروفيتش التسجيل لفريق الهلال في مباراة الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وسجل ميتروفيتش سريعًا في لقاء الفتح ضد الهلال، بعد بدايته بـ 5 دقائق من ركلة جزاء.

ويطمح أزرق الرياض في الفوز للانفراد بالصدارة والوصول للنقطة رقم 32.