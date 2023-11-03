العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية ميتروفيتش يفتتح التسجيل في لقاء الفتح ضد الهلال خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض مسيرة يايا توريه تُحفز الجماهير قبل بدء مشواره مع الأخضر عبد المجيد عبدالله يشعل أجواء بوليفارد وورلد في أولى حفلات موسم الرياض كلوب: لا أعرف شيئًا عن عرض الاتحاد لمحمد صلاح تصرف غريب من رجل طلق زوجته فتزوجها زميله خطيب المسجد النبوي : النصر مع الصبر الشباب يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد في الرياض
افتتح النجم الصربي ميتروفيتش التسجيل لفريق الهلال في مباراة الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.
وسجل ميتروفيتش سريعًا في لقاء الفتح ضد الهلال، بعد بدايته بـ 5 دقائق من ركلة جزاء.
ويطمح أزرق الرياض في الفوز للانفراد بالصدارة والوصول للنقطة رقم 32.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. ميتروفيتش يعلن تقدم الهلال مبكرًا في المباراة🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/3bZULcBpsz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023