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بعد تسجيله لهدف ضد الحزم

ميتروفيتش يواصل التألق مع الهلال برقم مميز

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
ميتروفيتش يواصل التألق مع الهلال برقم مميز
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الأخيرة، ليُحقق رقمًا مميزًا.

ميتروفيتش يتألق

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن ميتروفيتش هو صاحب أطول سلسلة تهديف حالية للاعب من دوري روشن السعودي مع فريقه في جميع المنافسات برصيد 11 هدفًا في 8 مباريات على التوالي.

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ميتروفيتش
المهاجم الصربي – المصدر @Alhilal_FC

وسجل ميتروفيتش 4 أهداف في مباراتين أمام مومباي سيتي الهندي بدوري أبطال آسيا، وهز شباك الحزم بثنائية في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز هدفًا ضد كل من؛ الخليج، الأهلي، الفتح، التعاون والحزم في دوري روشن.

ميتروفيتش
النجم الصربي – المصدر @SPL

فوز الهلال ضد الحزم

ولعب الحزم ضد الهلال بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز عريض بتسعة أهداف دون رد.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 أهداف عن النصر الوصيف، فيما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط، في المركز الأخير.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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