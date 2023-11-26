ميتروفيتش يواصل التألق مع الهلال برقم مميز

واصل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الأخيرة، ليُحقق رقمًا مميزًا.

ميتروفيتش يتألق

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن ميتروفيتش هو صاحب أطول سلسلة تهديف حالية للاعب من دوري روشن السعودي مع فريقه في جميع المنافسات برصيد 11 هدفًا في 8 مباريات على التوالي.

وسجل ميتروفيتش 4 أهداف في مباراتين أمام مومباي سيتي الهندي بدوري أبطال آسيا، وهز شباك الحزم بثنائية في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز هدفًا ضد كل من؛ الخليج، الأهلي، الفتح، التعاون والحزم في دوري روشن.

فوز الهلال ضد الحزم

ولعب الحزم ضد الهلال بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز عريض بتسعة أهداف دون رد.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، وبفارق 4 أهداف عن النصر الوصيف، فيما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط، في المركز الأخير.