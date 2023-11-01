أنشيلوتي يستعيد نجم ريال مدريد قبل مواجهة فاليكانو شاموسكا يمنح لاعبي التعاون راحة اليوم ياسين بونو أفضل حارس مرمى في أكتوبر شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الدمام النصر ينفرد برقم استثنائي في كأس الملك القتل قصاصاً لمواطن طعن جدته بقطعة زجاج وكتم أنفاسها ساديو ماني ومحرز يُنافسان على جائزة الأفضل بإفريقيا ميزة جديدة في واتساب لتعزيز الخصوصية والأمان هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك السومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034
أعلنت منصة التراسل الفوري “واتساب”، عن توفير خاصية جديدة من أجل دعم أمان وخصوصية المستخدمين، أطلق عليها اسم الملف الشخصي البديل.
وتتوفر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتسآب في منصة آندرويد، وهي تتيح للمستخدمين إخفاء معلوماتهم الشخصية.
وستكون ميزة الملف الشخصي البديل الجديدة متاحة في شاشة إعدادات الخصوصية الخاصة بصورة الملف الشخصي.
الميزة تتيح للمستخدمين إنشاء صورة واسم مختلفين يكونان مرئيين لجهات الاتصال، التي لا يمنحها المستخدم صلاحية الاطلاع على معلومات ملفه الشخصي الأساسي.
وتضيف هذه الخاصية طبقة حماية جديدة على البيانات الشخصية للمستخدمين، عبر تخصيص ملف شخصي ثان لجهات الاتصال غير المعروفة.
وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة من مزايا الأمن والخصوصية التي تختبرها المنصة في الوقت الحالي، ومنها خاصية مفاتيح المرور Passkeys، وإضافة البريد الإلكتروني للحساب، وإخفاء عنوان الجهاز (آي بي IP) أثناء إجراء المكالمات، وغيرها.
يشار إلى أن ميزة الملف الشخصي البديل مقتصرة على الإصدارات التجريبية لتطبيق واتسآب قبل إتاحتها مستقبلاً لكافة المستخدمين.