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يطلق عليها اسم الملف الشخصي البديل

ميزة جديدة في واتساب لتعزيز الخصوصية والأمان

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
ميزة جديدة في واتساب لتعزيز الخصوصية والأمان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة التراسل الفوري “واتساب”، عن توفير خاصية جديدة من أجل دعم أمان وخصوصية المستخدمين، أطلق عليها اسم الملف الشخصي البديل.

ميزة جديدة في واتساب

وتتوفر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتسآب في منصة آندرويد، وهي تتيح للمستخدمين إخفاء معلوماتهم الشخصية.

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وستكون ميزة الملف الشخصي البديل الجديدة متاحة في شاشة إعدادات الخصوصية الخاصة بصورة الملف الشخصي.
الميزة تتيح للمستخدمين إنشاء صورة واسم مختلفين يكونان مرئيين لجهات الاتصال، التي لا يمنحها المستخدم صلاحية الاطلاع على معلومات ملفه الشخصي الأساسي.

طبقة حماية جديدة

وتضيف هذه الخاصية طبقة حماية جديدة على البيانات الشخصية للمستخدمين، عبر تخصيص ملف شخصي ثان لجهات الاتصال غير المعروفة.

وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة من مزايا الأمن والخصوصية التي تختبرها المنصة في الوقت الحالي، ومنها خاصية مفاتيح المرور Passkeys، وإضافة البريد الإلكتروني للحساب، وإخفاء عنوان الجهاز (آي بي IP) أثناء إجراء المكالمات، وغيرها.

يشار إلى أن ميزة الملف الشخصي البديل مقتصرة على الإصدارات التجريبية لتطبيق واتسآب قبل إتاحتها مستقبلاً لكافة المستخدمين.

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