ميسي: زيدان جعلني أعاني !

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي: إنه لم يكن محظوظًا بما يكفي للعب بجانب الفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد الإسباني الأسبق في فريق واحد.

ميسي عن مارادونا وزيدان

وتحدث النجم الأرجنتيني في حوار مع زيدان قائلًا: “دييغو أرماندو مارادونا هو اللاعب المثالي لنا في الأرجنتين، ورقم 10 بالنسبة للشعب الأرجنتيني رقم مميز، حاولنا كثيرًا أن نكون مثل مارادونا لأنه أسطورة لكننا لم ننجح”.

وأضاف نجم إنتر ميامي: “عندما ذهب مارادونا لنادي نيوز أولد بويز الأرجنتيني كنت في السادسة أو في السابعة من عمري وكنت أشاهده ربما لا أتذكر لكنني رأيته بقميص النادي في تلك الفترة”.

وتابع: “ربما لم أكن محظوظًا بما يكفي معك زيدان للعب بجانبك، ولكننا لعبنا ضد بعض وأكن لك إعجابًا كبيرًا، ويجب أن أعترف أنني عانيت ضد زيدان، لأنه كان طويلًا وساحرًا وأتذكر هدفه في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002”.