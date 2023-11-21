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إنتر ميامي سيواجه الهلال والنصر في بطولة ثلاثية

ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض عن اتفاقه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في مباريات بطولة كأس موسم الرياض، البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر من المملكة العربية السعودية، ونادي إنتر ميامي الأمريكي، والتي ستقام مبارياتها على نظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر انعقاد البطولة في الأسبوع الأول من فبراير 2024 في العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخرًا في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

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مواجهة نارية في موسم الرياض

وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.

ورحب معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بقدوم نادي إنتر ميامي، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، كما أكد معاليه أن البطولة تأتي امتدادًا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.

ميسي ورونالدو - موسم الرياض

ومن جهته أكد السيد خورخي ماس ترحيبه بمشاركة نادي إنتر ميامي الأمريكي في موسم الرياض، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في المملكة، إضافة إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

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