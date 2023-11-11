ميسي يعد جماهير إنتر ميامي بمزيد من الإنجازات

كرم نادي إنتر ميامي الأمريكي، نجم الفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمناسبة تتويجه بالكرة الذهبية، وذلك قبل مواجهة نيويورك سيتي الودية.

الاحتفال بفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، بفضل تألقه اللافت ومساهمته في فوز منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم، بعد الفوز على فرنسا.

واستغل إنتر ميامي، خوض الفريق لمباراة ودية ضد نيويورك سيتي، لتكريم نجمه الأرجنتيني، حيث انطفأت أضواء ملعب “دي أر في بي إن كيه” قبل انطلاق اللقاء، ثم أضيء ممر ذهبي حتى منتصف الميدان، ثم ظهر ميسي.

رسالة ميسي لجماهير إنتر ميامي

وتعهد ميسي خلال الاحتفالية، بجلب المزيد من الإنجازات والنجاحات لنادي إنتر ميامي، وتابع: “ليس لدي شك في أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير.. نحتاج دعمكم وقربكم منا، كي نحقق هذا الأمر معا”.

وأضاف: “الاحتفال بالكرة الذهبية مع جماهير إنتر ميامي شرف كبير.. أنا هنا منذ مدة قليلة، لكني أشعر كأني هنا منذ فترة.. أود شكر كل أهل ميامي على معاملتهم لي أنا وعائلتي.. عوملنا بالكثير من الود، وأشعرتموني بأنه بيتي”.

وتابع: “نحن معًا منذ مدة قليلة، لكننا حققنا شيئًا مهمًا، وهو أول لقب لهذا النادي (كأس الدوريات).. ومن المهم أننا سنلعب العام المقبل في بطولة مهمة (كأس أبطال الكونكاكاف).. لم يكن لدي شك بخصوص كيف سيصبح حالي وأنا هنا”.