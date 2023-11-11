ميلان يسقط بفخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي

سقط الفريق الكروي الأول بنادي ميلان في فخ التعادل الإيجابي ضد مضيفه ليتشي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإيطالي.

ليتشي ضد ميلان

وكان الروسونيري سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من الفرنسي أوليفيه جيرو والهولندي تيجاني ريجنديرز في الدقيقتين الـ 29 والـ36.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق ليتشي هدفين عبر كل من نيكولا سانسونس ولاميك باندا في الدقيقتين الـ 67 والـ 71.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ميلان 23 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد ليتشي 14 نقطة في المركز الـ13.

وكانت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي انطلقت بداية من أمس بتعادل بين ساسولو وساليرنيتانا بنتيجة 2-2، بينما فاز جنوى على هيلاس فيرونا بهدف دون رد.

مباريات السبت في الدوري الإيطالي

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الـ12 بلقائي ” يوفنتوس ضد كالياري” و ” مونزا ضد تورينو”.