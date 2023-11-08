ميلان يُنعش آماله أوروبيًّا بفوز قاتل أمام باريس سان جيرمان

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2- 1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ميلان ضد باريس سان جيرمان

وكان باريس سان جيرمان بادر بالتسجيل عبر المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

ونجح بعدها البرتغالي رفائيل لياو في إحراز الهدف الأول للروسونيري بطريقة جميلة في الدقيقة الـ12 عبر ركلة خلفية مزدوجة.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثاني للروسونيري من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ51.

وبعد الفوز أصبح رصيد الروسونيري 5 نقاط في المركز الثالث في المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وكانت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا انتهت بفوز بوروسيا دورتموند الألماني على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بثنائية دون رد، وفوز شاختار الأوكراني على برشلونة الإسباني بهدف دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على يونج بويز السويسري بثلاثية دون رد، وفاز ميلان على باريس سان جيرمان بثنائية لهدف، وفاز لاتسيو الإيطالي على فينورد الهولندي بهدف دون رد.

وفاز أتلتيكو مدريد الإسباني على سيلتيك الإسكتلندي بسداسية دون رد.

أما بورتو البرتغالي ففاز على رويال أنتويرب البلجيكي بثنائية دون رد، وفاز لايبزيج الألماني على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 2- 1.