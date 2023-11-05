ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه بمناولة 511,348 ألف حاوية قياسية خلال شهر أكتوبر 2023م، مما يؤكد قوة الحركة التجارية والمكانة المحورية التي يتمتع بها إقليمياً وعالمياً، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر، بالتجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات، والبضائع.

جهود الهيئة العامة للموانئ

ويعكس هذا الإنجاز نجاح جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الرامية لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع كميات المناولة في الموانئ؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

كما يشير إلى تميز التعاون التكاملي بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين، حيث جرى توقيع عدداً من المشاريع والاتفاقيات المشتركة بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير محطات الحاويات، من بينها إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر، وتعميق قنوات الاقتراب، وأحواض الدوران والممرات البحرية، وتزويده بمعدات حديثة ومؤتمتة صديقة للبيئة، سعياً منها لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.

حصد جوائز عالمية

يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يوليو لعام 2023م، بمناولة 491,197 حاوية قياسية، كما حصد عدة جوائز عالمية، منها جائزة البنية التحتية المتقدمة ضمن جوائز “قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023″ بالإمارات العربية المتحدة، وجائزة ميناء العام” في حفل جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards بدولة الإمارات العربية المتحدة 2023، وجائزة “أفضل ميناء” عام 2022م ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر”International Green Shipping Summit Awards”، بمدينة روتردام الهولندية.