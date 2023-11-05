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تألقت في مسرحية زواج اصطناعي

مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، يشهد مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، عروض مسرحية زواج اصطناعي التي تؤدي بطولتها الفنانة مي عز الدين في أول عمل مسرحي بمسيرتها الفنية، ويشاركها في أداء أدوار المسرحية كل من الفنان بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وإيمان السيد، ودنيا سامي.

مسرحية زواج اصطناعي

وتدور أحداث المسرحية حول تعرض زوجين لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء إلى خبير في العلاقات العاطفية يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

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مشاركة مي عز الدين

وكانت بطلة المسرحية الفنانة مي عز الدين قد أعربت عن سعادتها بوجودها في الحدث الفني الأهم في الوطن العربي، مقدمة شكرها وتقديرها للدعم الذي وجدته في فعاليات موسم الرياض 2023.

مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض (1)

فعاليات موسم الرياض

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: .http://onelink.to/wbkapp

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