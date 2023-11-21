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متحدثًا عن سبب تأخر المدرب يايسله في القدوم وتدريب الراقي

نائب رئيس رابطة دوري روشن يكشف هوية محدد صفقات الأهلي الصيفية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
نائب رئيس رابطة دوري روشن يكشف هوية محدد صفقات الأهلي الصيفية
المواطن - فريق التحرير

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كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن السعودي، عن هوية الشخص الذي حدد صفقات النادي الأهلي الصيفية، متحدثًا في الوقت ذاته عن سبب تأخر قدوم المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وقال اللذيذ في برنامج “كورة روتانا”: “اللجنة الفنية في الراقي هي من حددت الصفقات الصيفية للفريق، وبالنسبة لتأخر المدرب هذا شأن أهلاوي لا يمكنني الحديث فيه”.

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وأضاف: “لم نختر ماتياس يايسله لتدريب الراقي؛ لأن هذا شأن خاص بالأندية، وأنا كمسؤول أتمنى كل الخير لكل الأندية لكن لا يُمكنني إجبار ناد على مدرب معين”.

 

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