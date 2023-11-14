نابولي يُقيل جارسيا ويُعيد ماتزاري

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة وتأجيل الاختبارات تاليسكا يُبدع مع النصر بدوري روشن المنتخب السعودي يبحث عن فوز غائب الصومال قد تواجه جوعًا كارثيًّا أهمية إعلان أرامكو إنتاج أول غاز حبيس في جنوب حقل الغوار أرامكو تتربع على عرش الشركات الأكثر ربحية في العالم 35 ألف ريال الحد الأدنى في رواتب مجال الأمن السيبراني الأندية السعودية تواصل محاولات ضم محمد صلاح مانشيني يستبعد الدوسري من معسكر الأخضر تأجيل اختبارات الغد في مدارس مكة وبحرة والجموم وجدة ورابغ وخليص
أعلن نادي نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء النتائج.
وكشف نادي نابولي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن رحيل جارسيا، وأعلن عن عودة المدير الفني والتر ماتزاري الذي سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة من 2009 وحتى 2013.
ومن جانبه، حرص مالك نادي نابولي، أوريليو دي لورنتيس، على الترحيب بالمدير الفني، وعلق عبر حسابه على “إكس”، قائلًا: “مرحبًا بعودتك والتر ماتزاري”.
وتعاقد نابولي في يوليو الماضي، مع جارسيا بدلًا من لوتشانو سباليتي، بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وتراجعت نتائج نابولي هذا الموسم، وتعرض لخسارة محبطة على أرضه ضد إمبولي المهدد بالهبوط يوم الأحد الماضي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الإنتر المتصدر، حيث فاز بـ6 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر مثلهم.