نابولي يُقيل جارسيا ويُعيد ماتزاري

أعلن نادي نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء النتائج.

إقالة جارسيا وعودة ماتزاري

وكشف نادي نابولي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن رحيل جارسيا، وأعلن عن عودة المدير الفني والتر ماتزاري الذي سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة من 2009 وحتى 2013.

ومن جانبه، حرص مالك نادي نابولي، أوريليو دي لورنتيس، على الترحيب بالمدير الفني، وعلق عبر حسابه على “إكس”، قائلًا: “مرحبًا بعودتك والتر ماتزاري”.

وتعاقد نابولي في يوليو الماضي، مع جارسيا بدلًا من لوتشانو سباليتي، بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وتراجعت نتائج نابولي هذا الموسم، وتعرض لخسارة محبطة على أرضه ضد إمبولي المهدد بالهبوط يوم الأحد الماضي.

نابولي في الدوري الإيطالي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الإنتر المتصدر، حيث فاز بـ6 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر مثلهم.