Icon

فوائد الجيلي عديدة أهمها محاربة الإمساك Icon نادي الاتحاد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام الشباب Icon آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته Icon موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد Icon موقع لبناني يخرس المزايدين على السعودية: لم تعطل مشاريعها وهي تحارب ولن تعطلها الآن Icon رئيس وزراء إسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته غزة: الكابوس انتهى Icon تأخر الاتحاد ضد الشباب بهدف في الشوط الأول Icon التأمين على العمالة المنزلية متوقف حاليًّا بسبب إجراءات تحسينية Icon كارلوس جونيور يُحرز الهدف الأول لـ الشباب ضد الاتحاد Icon الطقس السيئ يداهم شبابًا أثناء كشتة في الصحراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن

نادي الاتحاد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام الشباب

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
نادي الاتحاد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام الشباب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد، نتائجه السلبية في دوري روشن، وذلك بعد الخسارة مساء اليوم ضد نادي الشباب بنتيجة 1- 0 في الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

نادي الاتحاد يُعاني

وفي الشوط الأول، تمكن البرازيلي كارلوس جونيور، عبر ضربة رأسية في إحراز الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة الـ14.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر

الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر

Matthew Perry ممثل موهوب توفي في حوض استحمام ساخن

Matthew Perry ممثل موهوب توفي في حوض استحمام ساخن

وفي الشوط الثاني، استمر الشباب محافظًا على تفوقه ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس.

وقبل المباراة، جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.

الشباب ضد الاتحاد - كارلوس جونيور

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو”.

وفي افتتاح مباريات الجولة الـ12 اليوم، تعادل الطائي مع الفيحاء بنتيجة 3- 3، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد.

نادي الاتحاد ضد الشباب

مباريات السبت

وتُستكمل مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

نادي الاتحاد ضد الشباب

وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم