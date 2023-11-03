نادي الاتحاد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام الشباب

واصل الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد، نتائجه السلبية في دوري روشن، وذلك بعد الخسارة مساء اليوم ضد نادي الشباب بنتيجة 1- 0 في الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

نادي الاتحاد يُعاني

وفي الشوط الأول، تمكن البرازيلي كارلوس جونيور، عبر ضربة رأسية في إحراز الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة الـ14.

وفي الشوط الثاني، استمر الشباب محافظًا على تفوقه ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس.

وقبل المباراة، جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو”.

وفي افتتاح مباريات الجولة الـ12 اليوم، تعادل الطائي مع الفيحاء بنتيجة 3- 3، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد.

مباريات السبت

وتُستكمل مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

هدف كارلوس جونيور بصوت مشاري القرني ⚽🔥 الشباب 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/GIgECuJy4N — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023

وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.