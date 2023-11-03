فوائد الجيلي عديدة أهمها محاربة الإمساك نادي الاتحاد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام الشباب آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد موقع لبناني يخرس المزايدين على السعودية: لم تعطل مشاريعها وهي تحارب ولن تعطلها الآن رئيس وزراء إسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته غزة: الكابوس انتهى تأخر الاتحاد ضد الشباب بهدف في الشوط الأول التأمين على العمالة المنزلية متوقف حاليًّا بسبب إجراءات تحسينية كارلوس جونيور يُحرز الهدف الأول لـ الشباب ضد الاتحاد الطقس السيئ يداهم شبابًا أثناء كشتة في الصحراء
واصل الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد، نتائجه السلبية في دوري روشن، وذلك بعد الخسارة مساء اليوم ضد نادي الشباب بنتيجة 1- 0 في الجولة الـ12 من عمر المسابقة.
وفي الشوط الأول، تمكن البرازيلي كارلوس جونيور، عبر ضربة رأسية في إحراز الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة الـ14.
وفي الشوط الثاني، استمر الشباب محافظًا على تفوقه ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس.
وقبل المباراة، جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.
أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو”.
وفي افتتاح مباريات الجولة الـ12 اليوم، تعادل الطائي مع الفيحاء بنتيجة 3- 3، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.
هدف كارلوس جونيور بصوت مشاري القرني ⚽🔥
الشباب 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/GIgECuJy4N
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023
وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.