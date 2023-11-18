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بمشاركة أكثر من 300 صقار

نادي الصقور يختتم سباق الملواح بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
نادي الصقور يختتم سباق الملواح بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت، اليوم، منافسات فعالية “سباق الملواح”؛ الذي نظمه نادي الصقور السعودي خلال يومي الجمعة والسبت على مدار ثلاثة أسابيع بمقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال.

نادي الصقور يختتم سباق الملواح بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال

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فعاليات سباق الملواح

ويهدف النادي من خلال جميع الفعاليات التي ينظمها إلى العناية بالصقور بوصفها موروثاً ثقافياً وتراثياً، ودعم الأنشطة المتصلة بها من جميع النواحي، مشيراً إلى أن إقامة سباق الملواح تهدف لتجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لا سيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية، حيث يمثل السباق أهمية كبيرة للصقارين، ويأتي تمهيداً لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر المقبل، كونه أكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز، ويمكّن الصقار من التعرف على قدرات صقوره وتطويرها.

 

جوائز تحفيزية

وكان سباق الملواح قد أقيم على مدار ثلاثة أسابيع، على مسافة 200 متر، شارك فيه أكثر من 300 صقار، ورصد النادي جوائز تحفيزية لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، حيث توّج 30 فائزاً في الأشواط الستة التي شهدها السباق، وخصصت جميعها لفئة الفروخ، حيث حصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يبلغ مجموعها 63 ألف ريال لكل شوط، بواقع 25 ألف ريال للفائز بالمركز الأول، و15 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، وعشرة آلاف للثالث، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس.

 

وجاء ختام سباق الملواح اليوم، من خلال إقامة شوط “جير بيور فرخ” وشارك فيه 48 متسابقاً، حيث حقق حميد بن محمد برغش المنصوري المركز الأول، وناصر مقحم القحطاني المركز الثاني، فيما جاء برغش بن محمد برغش المنصوري في المركزين الثالث والرابع، وحلّ فهد بن محمد برغش المنصوري في المركز الخامس، وعقب السباق كرم نادي الصقور السعودي الفائزين في هذا الشوط الختامي.

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