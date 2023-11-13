Icon

لقطات توثق تدفق الشلالات غرب تبوك Icon 3 عمليات أمنية ميدانية لضبط مروجي المخدرات Icon وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب Icon لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال Icon 55 وظيفة شاغرة بفروع المجدوعي القابضة Icon صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستحواذ على 25% من الخريّف للبترول Icon 13 وظيفة شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل Icon الفنون البصرية تضع مبنى المغرزات تحت تصرف الفن Icon وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية Icon ذا هايف .. تجربة جديدة لعشاق الفنون الموسيقية الحديثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن برنامج هدد لإعادة الطيور إلى مواطنها الأصلية

نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الصقور السعودي، عن أول إطلاق خارجي للصقور ضمن برنامج “هدد” لإعادة الصقور إلى مواطنها الأصلية، وذلك في العاصمة القرغيزستانية بشكيك، بمشاركة وزارة البيئة القيرغيزية، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم الراضي، ونائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أحمد بن فهد الحبابي، ونائب رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحمد البوق، ونائب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد محمد العمرو.

برنامج هدد

وأطلق برنامج “هدد” عددًا من الصقور في جبال قيرغيزيا في مرحلة أولى تتبعها مراحل مقبلة، متضمنة الرعاية الصحية للصقور، وبرنامجًا تأهيليًا شاملًا، ومتابعة مستمرة لرحلة الصقور عن طريق أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متوقعة على مكة المكرمة اليوم وغدًا

أمطار متوقعة على مكة المكرمة اليوم وغدًا

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي في كلمة ألقاها بمناسبة الإطلاق الخارجي للصقور في برنامج “هدد” على مضي النادي بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد المشرف العام على نادي الصقور السعودي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس مجلس الإدارة في تحقيق خططه الإستراتيجية الرامية إلى المحافظة على سلالات الصقور بأنواعها من الانقراض، والقيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، بالإضافة إلى تطوير معايير الحياة الفطرية، مؤكدًا انسجام أهداف نادي الصقور السعودي مع رؤية المملكة 2030، وذلك في تعزيز جودة البيئة والحياة الفطرية، وإحياء هذا الإرث الإنساني الحي.

اعتراف دولي

وكان برنامج “هدد” قد نال اعترافًا دوليًا بعد حصوله على شهادة تكريم من المؤتمر الدولي للدول الأطراف للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة IUCN في العام 2021، في مرسيليا بفرنسا، وعرض نادي الصقور السعودي خلال المؤتمر خبراته وتجاربه الناجحة في إعادة الصقور إلى موائلها الأصلية، وعُدَّت تجربة ملهمة قابلة للتطبيق.

نادي الصقور

 

جهود نادي الصقور

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي أطلق خلال العامين الماضيين صقورًا من نوعي الوكري والشاهين الجبلي – المستوطنة في المملكة والمهددة بالانقراض – للإسهام في تكاثرها والحفاظ على التوازن البيئي، وذلك بعد جمعها من الصقارين وتهيئتها؛ ثم إطلاقها في 15 موقعًا موزعة على ثماني مناطق إدارية، أثمرت تكوين مجموعات طبيعية جديدة، وإحياء وكور للتكاثر وإنتاج فروخ جديدة من السلالة نفسها على أرض المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام
السعودية اليوم

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج...

السعودية اليوم
نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن
مشاهير

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا...

مشاهير
مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة
الرياضة

مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في...

الرياضة
الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر
الترفيه

الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري...

الترفيه
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط الأول
الرياضة

تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط...

الرياضة
أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية
الرياضة

أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز...

الرياضة
تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
السعودية اليوم

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد...

السعودية اليوم