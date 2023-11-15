نتائج الأخضر بالتصفيات في غياب سالم الدوسري

يفقد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، النجم سالم الدوسري خلال مواجهتي باكستان والأردن، في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

غياب سالم الدوسري للإصابة

وقرر روبرتو مانشيني، خروج سالم الدوسري من معسكر الأخضر المقام حاليًا في الأحساء، بناء على التقرير الطبي بشأن عدم قدرته على المشاركة أمام باكستان والأردن، لعدم الجاهزية؛ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

نتائج الأخضر في غياب الدوسري

وبدأ الدوسري مسيرته الدولية في عام 2012، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم، وغاب عن الأخضر في التصفيات المونديالية، 21 مرة، ولم يخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سوى مرة واحدة.

وخاض سالم الدوسري مباراة واحدة فقط في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014، وخسر أمام منتخب أستراليا، وفي النسخة التالية، شارك في مواجهتين من أصل 18 لقاء، وفي النسخة الأخيرة، لعب 13 لقاء، وغاب 5 مرات.

وفي غياب الدوسري صاحب الـ32 عامًا، نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق 16 انتصارًا، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر الأخضر لقاء واحدة أمام اليابان، يوم 15 نوفمبر عام 2016.