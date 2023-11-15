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قبل مواجهتي باكستان والأردن

نتائج الأخضر بالتصفيات في غياب سالم الدوسري

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
نتائج الأخضر بالتصفيات في غياب سالم الدوسري
المواطن - فريق التحرير

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يفقد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، النجم سالم الدوسري خلال مواجهتي باكستان والأردن، في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

غياب سالم الدوسري للإصابة

وقرر روبرتو مانشيني، خروج سالم الدوسري من معسكر الأخضر المقام حاليًا في الأحساء، بناء على التقرير الطبي بشأن عدم قدرته على المشاركة أمام باكستان والأردن، لعدم الجاهزية؛ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

نتائج الأخضر في غياب الدوسري

وبدأ الدوسري مسيرته الدولية في عام 2012، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم، وغاب عن الأخضر في التصفيات المونديالية، 21 مرة، ولم يخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سوى مرة واحدة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

وخاض سالم الدوسري مباراة واحدة فقط في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014، وخسر أمام منتخب أستراليا، وفي النسخة التالية، شارك في مواجهتين من أصل 18 لقاء، وفي النسخة الأخيرة، لعب 13 لقاء، وغاب 5 مرات.

وفي غياب الدوسري صاحب الـ32 عامًا، نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق 16 انتصارًا، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر الأخضر لقاء واحدة أمام اليابان، يوم 15 نوفمبر عام 2016.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @fifaworldcup_ar

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