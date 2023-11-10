نتائج الاتحاد ضد أبها تُحفزه لاستعادة التوازن

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد أبها، ضمن منافسات دوري السعودي، حيث يسعى العميد لاستعادة التوازن وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الاتحاد ضد أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه

ويدخل العميد مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم، بحثًا عن انتصار غائب منذ 5 جولات، بالتعادل ضد الفيحاء، التعاون والحزم، فيما خسر أمام الأهلي والشباب، ما أثار غضب الجماهير، وتسبب في إقالة البرتغالي نونو سانتو.

ويملك العميد سجلًا مميزًا في مباريات الاتحاد ضد أبها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، حيث تقابلا 10 مرات، ونجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق 5 انتصارات متتالية على نظيره أبها ضمن منافسات الدوري، وهي السلسلة الأطول بين الفريقين في عهد دوري المحترفين.