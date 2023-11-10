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ضمن منافسات دوري روشن

نتائج الاتحاد ضد أبها تُحفزه لاستعادة التوازن

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
نتائج الاتحاد ضد أبها تُحفزه لاستعادة التوازن
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد أبها، ضمن منافسات دوري السعودي، حيث يسعى العميد لاستعادة التوازن وحصد الثلاث نقاط.

مباراة الاتحاد ضد أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه

ويدخل العميد مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم، بحثًا عن انتصار غائب منذ 5 جولات، بالتعادل ضد الفيحاء، التعاون والحزم، فيما خسر أمام الأهلي والشباب، ما أثار غضب الجماهير، وتسبب في إقالة البرتغالي نونو سانتو.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويملك العميد سجلًا مميزًا في مباريات الاتحاد ضد أبها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، حيث تقابلا 10 مرات، ونجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق 5 انتصارات متتالية على نظيره أبها ضمن منافسات الدوري، وهي السلسلة الأطول بين الفريقين في عهد دوري المحترفين.

أبها والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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