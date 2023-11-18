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قبل مواجهة النشامى المقبلة

نتائج المنتخب السعودي في الأردن

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
نتائج المنتخب السعودي في الأردن
المواطن - فريق التحرير

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأردني، وسط منافسة قوية من المنتخبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

المنتخب السعودي ضيفًا على الأردن

ويحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد المنتخب السعودي بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، وتتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب

الأخضر في الأردن

وتُعد المباراة المقبلة هي المواجهة رقم 10 التي يخوضها الأخضر في الأردن، وواجه 6 منتخبات في اللقاءات السابقة؛ يتصدرها النشامى بـ3 مباريات، وخاض مباراتين ضد العراق، ولقاء أمام الصين، كازاخستان، الكويت وفلسطين.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

وحملت 6 مباريات للأخضر الصفة الودية سواء منفصلة أو ضمن دورة تنشيطية مجمعة، ولعب مواجهتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ولقاء واحدًا في تصفيات كأس آسيا.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز في 5 مباريات، واحدة منها بركلات الترجيح، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين، ويأمل اللاعبون مواصلة التألق وتحقيق الفوز ضد الأردن.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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