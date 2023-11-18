نتائج المنتخب السعودي في الأردن

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الأردني، وسط منافسة قوية من المنتخبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ويحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد المنتخب السعودي بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، وتتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد.
وتُعد المباراة المقبلة هي المواجهة رقم 10 التي يخوضها الأخضر في الأردن، وواجه 6 منتخبات في اللقاءات السابقة؛ يتصدرها النشامى بـ3 مباريات، وخاض مباراتين ضد العراق، ولقاء أمام الصين، كازاخستان، الكويت وفلسطين.
وحملت 6 مباريات للأخضر الصفة الودية سواء منفصلة أو ضمن دورة تنشيطية مجمعة، ولعب مواجهتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ولقاء واحدًا في تصفيات كأس آسيا.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز في 5 مباريات، واحدة منها بركلات الترجيح، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين، ويأمل اللاعبون مواصلة التألق وتحقيق الفوز ضد الأردن.