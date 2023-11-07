نتائج النصر في غياب كريستيانو رونالدو

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يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة الدحيل القطري اليوم، ما أثار قلق الجماهير، نظرًا لدوره الكبير وتأثيره.
وأعلن المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، عن غياب كريستيانو رونالدو في مباراة الدحيل، بسبب الإرهاق، مفضلًا إراحته بعد خوض عدد من المواجهات القوية خلال الفترة الأخيرة في دوري روشن السعودي وكأس الملك.
وغاب كريستيانو رونالدو، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الاتفاق، في بداية دوري روشن السعودي، بعدما فضل كاسترو إراحته مع عدد من اللاعبين الأساسيين، وخسر العالمي بهدفين مقابل هدف.
ولم يشارك كريستيانو رونالدو مع النصر في مباراة أُحد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز بخماسية دون رد، وتأهل إلى الدور التالي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الدحيل، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الدحيل في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.