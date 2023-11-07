Icon

نتائج النصر في غياب كريستيانو رونالدو Icon لقطات لجريان سيول هدى الشام شمال مكة Icon 5 أعراض صحية ونفسية لـ قلة شرب الماء Icon تداول تطلق برنامج تطوير الخريجين براتب يصل لـ14 ألف ريال Icon تقويم التعليم والتدريب: 3 أهداف لمؤشر ترتيب المدارس Icon حساب المواطن : نراجع البيانات دوريًا لتطبيق معايير الاستحقاق Icon السيول تجري في جازان بعد الأمطار الغزيرة Icon أمطار غزيرة وجريان السيول شمال منطقة مكة المكرمة Icon ترامب : إيران كانت تستأذني قبل استهداف قواعدنا بالعراق لأغراض سياسية Icon تقويم التعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج جاهزية في 24 تخصصاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة الدحيل اليوم

نتائج النصر في غياب كريستيانو رونالدو

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
نتائج النصر في غياب كريستيانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة الدحيل القطري اليوم، ما أثار قلق الجماهير، نظرًا لدوره الكبير وتأثيره.

النصر في غياب كريستيانو رونالدو

وأعلن المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، عن غياب كريستيانو رونالدو في مباراة الدحيل، بسبب الإرهاق، مفضلًا إراحته بعد خوض عدد من المواجهات القوية خلال الفترة الأخيرة في دوري روشن السعودي وكأس الملك.

قد يهمّك أيضاً
ياسين بونو يخطف الأنظار مع الهلال بدوري روشن

ياسين بونو يخطف الأنظار مع الهلال بدوري روشن

محمد بن سلمان يحول الرياض لوجهة استثمارية عالمية بمزايا تنافسية

محمد بن سلمان يحول الرياض لوجهة استثمارية عالمية بمزايا تنافسية

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وغاب كريستيانو رونالدو، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الاتفاق، في بداية دوري روشن السعودي، بعدما فضل كاسترو إراحته مع عدد من اللاعبين الأساسيين، وخسر العالمي بهدفين مقابل هدف.

ولم يشارك كريستيانو رونالدو مع النصر في مباراة أُحد ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز بخماسية دون رد، وتأهل إلى الدور التالي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

مباراة النصر ضد الدحيل

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الدحيل، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الدحيل في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

النصر - نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال الفوز على الأهلي المصري
الرياضة

مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال...

الرياضة
اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة بالقصيم‎
السعودية اليوم

اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة...

السعودية اليوم
نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى ملعبه الجديد
الرياضة

نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى...

الرياضة
التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية
الرياضة

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

الرياضة
المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا
الرياضة

المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد...

الرياضة
سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم سبب ترشحي
الرياضة

سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم...

الرياضة
أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة

السعودية اليوم
رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش
الرياضة

رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش

الرياضة