نتائج الهلال في ملاعب الفرق الأوزبكية بآسيا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحسم تأهله إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام نافباخور الأوزبكي اليوم.

الهلال يُلاقي نافباخور اليوم

ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي على الملعب المركزي، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الزعيم في صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني.

نتائج الأزرق بملاعب الفرق الأوزبكية

وتُعتبر مباراة اليوم، هي الثامنة التي يواجه فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فريق أوزبكي على ملعبه ضمن منافسات النسخة الحديثة من بطولة دوري أبطال آسيا منذ نسخة موسم 2002\ 2003.

وشهدت المواجهات السابقة تكافؤًا شديدًا، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز مرتين، وخسر مثلهما، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

ويدخل الزعيم بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس مباراة نافباخور اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في صدارة مجموعته، حيث إنه يتفوق على الفريق الأوزبكي بالأهداف.