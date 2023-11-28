نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم شركة العمران

أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

اكتتاب شركة العمران

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية فإن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها يصل إلى 5,718,723 سهماً من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 6,000,000 سهم.

ولفتت إلى أن قيمة الأسهم المكتتب فيها تبلغ 57,187,230 ريالاً سعودياً فيما تبلغ نسبة التغطية 95.31 % من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة.

تفاصيل آلية الطرح المتبقي

وقالت شركة العمران إنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فستخصص الأسهم المتبقية لمتعهد التغطية “شركة الإنماء للاستثمار” والذي سيقوم بالاكتتاب بها وذلك بسعر الطرح.

تحديد ساعات فترة الطرح المتبقي

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (281,277) سهماً من الساعة العاشرة (10:00) صباحًا يوم الأربعاء بتاريخ 15-05-1445هـ (الموافق 29-11-2023م) وتستمر إلى الساعة الخامسة (5:00) مساءً يوم الخميس بتاريخ 16-05-1445هـ (الموافق 30-11-2023م).