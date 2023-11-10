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في الجولة الرابعة بدور المجموعات

نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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اختُتمت أمس مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

الدوري الأوروبي 

وانتهت المباريات، بفوز برايتون الإنجليزي على أياكس الهولندي بثنائية دون رد، بينما فاز رين الفرنسي على باناثينايكوس اليوناني بثلاثية لهدف، وفاز فياريال الإسباني على ماكابي حيفا الصهيوني بثنائية لهدف، بينما فاز سلافيا براغ التشيكي على روما الإيطالي بثنائية دون رد، وفاز تولوز الفرنسي على ليفربول الإنجليزي بثلاثية لهدفين، بينما فاز لاسك لينز النمساوي على سانت جيلواز البلجيكي بثلاثية دون رد.

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وفاز سيرفيت السويسري على شيريف تيراسبول المولدوفي بثنائية لهدف.

روما - الدوري الأوروبي

وفاز باير ليفركوزن الألماني على قرة باغ الأذربيجاني بهدف دون رد.

كذلك انتهت بقية المباريات “بفوز وست هام الإنجليزي على أولمبياكوس اليوناني بهدف، وفاز أتالانتا الإيطالي على شتورم جراتس النمساوي بهدف، وفاز ريال بيتيس الإسباني على ليماسول القبرصي برباعية لهدف، وفاز مارسيليا الفرنسي على آيك أثينا اليوناني بهدفين دون رد، وفاز جلاسكو رينجرز الإسكتلندي على سبارتا براغ التشيكي بهدفين لهدف، وفاز فرايبورج الألماني على باتشكا توبولا الصربي بخماسية دون رد، وفاز سبورتينج لشبونة البرتغالي على راكوف البولندي بهدفين لهدف، وفاز مولده النرويجي على هاكن السويدي بثلاثية لهدف”.

فريق برايتون - الدوري الأوروبي

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