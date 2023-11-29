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قبل استكمال منافسات الجولة الخامسة اليوم

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس
المواطن - فريق التحرير

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أُقيمت أمس 8 مواجهات وذلك ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة من دور المجموعات موسم 2023/ 2024.

وفاز لاتسيو الإيطالي على سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز شاختار الأوكراني على رويال أنتويرب البلجيكي بهدف دون رد.

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مباريات دوري أبطال أوروبا

وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي على لايبزيج الألماني بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز بوروسيا دورتموند الألماني على ميلان الإيطالي بثلاثية لهدف، وفاز أتلتيكو مدريد الإسباني على فينورد الهولندي بثلاثية لهدف، وفاز برشلونة الإسباني على بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدف لكل فريق، وفاز يونج بويز السويسري على نادي النجم الأحمر الصربي بنتيجة هدفين دون رد.

بوروسيا دورتموند ضد ميلان - 1 - دوري أبطال أوروبا

وفي مباريات اليوم، في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية، تُقام مباراتا “إشبيلية الإسباني ضد أيندهوفن الهولندي” و”غلطة سراي التركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد لانس الفرنسي”، “ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي”، “ريال سوسيداد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”، “بايرن ميونخ الألماني ضد كوبنهاجن الدنماركي”، “سبورتينج براجا البرتغالي ضد يونيون برلين الألماني”، “بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي”.

برشلونة ضد بورتو - جواو فيليكس

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