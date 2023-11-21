نتنياهو يتحدث عن أخبار جيدة قريبًا بعد تأكيدات إسماعيل هنية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إن هناك تقدمًا يتحقق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، معربًا عن أمله أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا.
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال لجنود احتياط: “نحقق تقدمًا. لا أعتقد أنه يستحق أن نصفه بأنه كبير جدًّا، ليس بعد، لكنني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا”.
وعقدت حكومة الحرب الإسرائيلية جلسة على خلفية صفقة تبادل الأسرى الوشيكة مع حركة حماس في اليوم الـ46 للحرب، مع تراكم الإشارات على قرب إبرامها.
وكانت مؤشرات على اقتراب صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس وهدنة في غزة قد تزايدت في الساعا الأخيرة.
وقال مراسلنا: إن الحديث في إسرائيل يدور حول صفقة تشمل: إصلاح سراح 3 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية مقابل كل محتجز من الإسرائيليين في قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قال في وقت سابق، اليوم الثلاثاء: إن المفاوضات بوساطة قطرية بشأن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس والهدنة الإنسانية، بلغت أقرب نقطة من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح في مؤتمر صحفي في الدوحة أن “الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني (أنها) في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة”.
وتشارك مصر أيضًا في جهود الوساطة، فيما قال مصدر مصري لـ”سكاي نيوز عربية”: “الوساطة المصرية تسعى لهدنة إنسانية وتبادل للأسرى والمحتجزين”.
وأضاف أن “القاهرة تكثف من جهودها مع كافة الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في غزة”.
قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت سابق اليوم: إن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق الهدنة مع إسرائيل.
وأوضحت هنية في بيان أرسله أحد مساعديه إلى وكالة “رويترز”: “سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.