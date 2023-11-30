نجاح قوي لأول صندوق استثماري في آسيا يتتبع الأسهم السعودية

بدأ أول صندوق استثماري تابع للمملكة العربية السعودية يتم تداوله في آسيا في تحقيق أول فوز في هونج كونج في حدث مهم لتدشين سوق أقوى بين الصين والشرق الأوسط.

أول صندوق متداول في البورصة الآسيوية

وحقق صندوق CSOP السعودية المتداول، وهو أول صندوق متداول في البورصة في آسيا يتتبع أكبر الشركات في الشرق الأوسط بما في ذلك أرامكو السعودية، ظهورًا ناجحًا لأول مرة في هونج كونج في إدراج مهم يعزز العلاقات القوية بين الأسواق المالية في هونج كونج والشرق الأوسط، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج”.

بدأ صندوق مؤشرات جديد يتتبع الأسهم السعودية التداول في بورصة هونج كونج يوم الأربعاء، ليصبح أول صندوق من نوعه في آسيا وسط دفء العلاقات بين الصين والسعودية.

صندوق الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي

تتولى شركة (سي إس أو بي أسيت مانجمنت) لإدارة الأصول ومقرها هونج كونج إدارة صندوق الاستثمار المتداول واسمه (سي إس أو بي السعودية إي إف تي). وقالت الشركة في بيان: إنها تعتبر صندوق الاستثمارات العامة، مستثمرًا رئيسيًّا. وارتفع المؤشر بنحو 0.9% في بداية التعاملات.

وقال بول تشان وزير المالية في هونج كونج خلال حفل تدشين الصندوق: “يعد اليوم علامة فارقة في تعاوننا المالي مع السعودية”. وأضاف: “إنه يتيح لكثير من المستثمرين في هذا الجزء من العالم الاستثمار والمشاركة في تنمية الاقتصاد السعودي. يمكننا أن نتوقع إتاحة المزيد من المنتجات (الصناديق) في كل من أسواق هونج كونج والسعودية لقاعدة المستثمرين لدينا”.

تداول أسهم أرامكو

ويتتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي (LON:LSEG) السعودية، الذي بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم 56 شركة مدرجة عليه 56 276.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول، حسبما أظهرت وثيقة للمؤشر.

ومن خلال صندوق الاستثمار المتداول، سيتمكن المستثمرون في هونج كونج من تداول الأسهم السعودية ومنها الخاصة بشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) والبنك الأهلي السعودي بدولار هونج كونج أو اليوان الصيني.

شراكة قوية بين آسيا والشرق الأوسط

وقال راجيف ميتال، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان السابق في شركة فيديليتي إنترناشيونال: “تُظهر القائمة تشكيل شراكة بين الشرق الأوسط وهونج كونج والبر الرئيسي للصين أيضًا”. “هناك مصالح مشتركة قوية في المنطقتين”.

وحضر حفل الإدراج كل من وزير المالية بول تشان مو بو، ونائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد، والرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج نيكولا أجوزين، ورئيس هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تيم لوي، والرئيس التنفيذي لشركة CSOP دينج تشين، والرئيس التنفيذي لبنك HSBC هونج كونج لوان ليم.

فرص غير مسبوقة لأسواق المال

وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: إن إطلاق صندوق الاستثمار المتداول السعودي يعد علامة فارقة مهمة لصندوق الاستثمارات السعودي لتعميق الشراكات.

وقال في حفل الإدراج: “سيفتح هذا فرصًا غير مسبوقة بين مركز سوق رأس المال الرئيسي في هونغ كونغ وسوق الأسهم السعودية، وهي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لتدفقات رأس المال في العالم اليوم”.