نجم أتلتيكو مدريد يكشف سر رفضه الانضمام لـ 3 أندية سعودية

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كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا نجم الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن سبب رفضه الانضمام لأندية الهلال والتعاون والشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال موراتا خلال تصريحات لإذاعة Radioestadio Noche الإسبانية : ” لم أرد الذهاب لدوري روشن السعودي حاليًا، وهناك 3 أندية اهتمت بي، العرض كان كبيرًا ولكن ليس 50 مليون يورو كما أُذيع في وسائل الإعلام”.
وأضاف موراتا: “سر رفضي الذهاب للسعودية هو طموحي بالفوز بالبطولات مع أتلتيكو مدريد ولم أرد خسارة مكاني في الفريق”.
جدير بالذكر أن موراتا خاض مع الأتلتيكو 11 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي سجل فيهم 7 أهداف.
وفي سياق آخر، ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويرغب الهلال في ضم النجم الفرنسي لتعويض غياب البرازيلي نيمار الطويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وتُشير التقارير إلى أن النجم الفرنسي حدد موعد انضمامه لـ الهلال ليكون في صيف 2024 وليس في يناير المقبل، حيث يحبذ خوض تجربة جديدة بعد نهاية الموسم الحالي.