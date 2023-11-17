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في حال حقق الفريق نتيجة طيبة أمام الشباب

نجم الأهلي قد يُنقذ يايسله من الإقالة

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
نجم الأهلي قد يُنقذ يايسله من الإقالة
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، قريبًا من الإقالة في حال لم يحقق نتيجة إيجابية في مباراة الشباب في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الراقي تعادل مع ضمك في الجولة الـ13 بنتيجة 2- 2 مما جعل الجماهير تهاجم يايسله وتطالب إدارة خالد العيسى برحيله في حال لم يحقق نتيجة إيجابية ضد نادي الشباب.

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ماكسيمين أمل مدرب الأهلي

المدرب يايسله يسعى لتخفيف حدة الانتقادات ولتأمين بقائه في صفوف الراقي بالفوز على الشباب، حيث يجهز حاليًّا نجمه الفرنسي سانت ماكسيمين للمشاركة في مباراة الشباب.

ماكسيمان
ماكسيمان في التدريبات – المصدر @ALAHLI_FC

وكانت جماهير الراقي انتقدت أداء كل من النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو والمدافع التركي ديميرال، حيث إن فيرمينو سجل فقط 3 أهداف في دوري روشن حتى الآن مع الراقي، بجانب وجود أخطاء دفاعية متكررة من اللاعب ديميرال قبل غيابه عن الفريق بسبب الإصابة.

 

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