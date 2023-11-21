هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟ حالة جوية متوقعة تبدأ غدًا وتنتهي الجمعة نجم : الاعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام برعاية الملك سلمان.. انطلاق دورة الألعاب السعودية 2023 السبت المقبل بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد بعض واردات السعودية من روسيا والصين توقع استمرار تراجع درجات الحرارة اليوم تفاصيل وظائف الضيافة الجوية في طيران ناس التأمينات : تأكدوا من تسجيل سبب الاستبعاد الصحيح حال إنهاء العقد صندوق الاستثمارات يشتري 20% من أسهم لتيس الذهبية الصلع الوراثي يأتي من الأخوال أكثر
أكدت شركة نجم لخدمات التأمين أنه بإمكان أي من طرفي الحادث الاعتراض على نتيجة التحقيق خلال مدة أقصاها 10 أيام من وقوع الحادث.
جاء ذلك ردًا من حساب نجم يهتم على شكوى أحد الأشخاص من تحميله 100% من مسؤولية الحادث الذي تعرضت له سيارته رغم أن المسؤولية تقع على الطرف الآخر حسب قوله.
وردت الشركة بالقول إنه يمكن تقديم اعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وقوعه من خلال موقع نجم الإلكتروني أو من خلال التطبيق.
وفي سياق آخر قالت الشركة إنه في حال عدم تواجد أحد الأطراف في موقع الحادث فيجب التواصل مع عمليات المرور .
يذكر أن شركة نجم تقدّم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات لكل المواطنين والمقيمين والزائرين، وتغطي 40 مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة، يقومون بمباشرة الحوادث المرورية، وما يلحقها من تقدير خسائر وأضرار وتسوية مطالبات وخدمات تأمينية.
المسؤولية 100٪ على وانا خارج مواقف و الطرف الى قاطع الجزيره الرملية 0 كيف و الله ظلم pic.twitter.com/NHWHycdTkb
— FREE DOM (@aalatiyyah999) November 20, 2023