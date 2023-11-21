نجم : الاعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام

أكدت شركة نجم لخدمات التأمين أنه بإمكان أي من طرفي الحادث الاعتراض على نتيجة التحقيق خلال مدة أقصاها 10 أيام من وقوع الحادث.

جاء ذلك ردًا من حساب نجم يهتم على شكوى أحد الأشخاص من تحميله 100% من مسؤولية الحادث الذي تعرضت له سيارته رغم أن المسؤولية تقع على الطرف الآخر حسب قوله.

وردت الشركة بالقول إنه يمكن تقديم اعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وقوعه من خلال موقع نجم الإلكتروني أو من خلال التطبيق.

التواصل مع المرور

وفي سياق آخر قالت الشركة إنه في حال عدم تواجد أحد الأطراف في موقع الحادث فيجب التواصل مع عمليات المرور .

خدمات نجم

يذكر أن شركة نجم تقدّم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات ‏‎لكل المواطنين والمقيمين والزائرين، وتغطي 40‏‎ ‎مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة، يقومون بمباشرة الحوادث المرورية، وما يلحقها من تقدير خسائر وأضرار وتسوية مطالبات وخدمات تأمينية‎.