نجم النصر في طريقه للهلال!

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والانضمام إلى الهلال في الميركاتو الشتوي المقبل.

أحد نجوم النصر يسعى للرحيل

وأثار الإعلامي فهد الروقي حالة من الجدل، وقال: “لاعب (دولي) في ناد عاصمي يرغب في الانتقال للغريم التقليدي.. وأبلغ 2 من المقربين له والمنتمين لذاك النادي بنقل رغبته للإدارة”.

وقال الإعلامي خالد عبدالعزيز، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “لاعب محلي في نادي النصر سينتقل لنادي الهلال، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى فسخ عقده مع ناديه وتغيير وكيله الحالي”.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، وأكدت غالبية التوقعات، رحيل خالد الغنام عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وطالبوا إدارة مسلي آل معمر، باتخاذ اللازم مع اللاعب، وبيعه لناد آخر، بدلًا من الانضمام للهلال.

العالمي في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأخدود على ملعب “الأول بارك”، بعد فترة التوقف الدولي الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.