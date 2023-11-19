نجم الهلال يتناول البيتزا احتفالًا بتأهل منتخب صربيا لنهائيات اليورو

احتفل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال ومنتخب صربيا بتأهل بلاده لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بتناول قطعة من البيتزا، عقب التعادل مع بلغاريا اليوم في الجولة العاشرة.

وظهر ميتروفيتش وهو يتناول قطعة من البيتزا احتفالًا بتأهل بلاده لنهائيات كأس أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها، وذلك بعد انفصال صربيا عن دولة يوغوسلافيا.

منتخب صربيا ضد بلغاريا

وكان المنتخب الصربي تعادل مع المنتخب البلغاري، حيث سجل للمنتخب الصربي كل من ميلوش فيلكوفيتش وسردان بابيتش في الدقيقتين الـ 16 والـ82، بينما سجل لمنتخب بلغاريا كل من جورجي روسيف وكيريل ديسبوروسيف.

وبعد التعادل، تعد هذه أول مرة للمنتخب الصربي يصل لنهائيات كأس أمم أوروبا منذ انفصاله عن يوغوسلافيا حيث كان ظهر لآخر مرة باسم يوغوسلافيا في يورو 2000 في بلجيكا وهولندا.

وتأهل الفريق الصربي بعد ذلك باسم صربيا لنهائيات كأس العالم 2010 و2018 و2022، لكن لأول مرة باسم صربيا في بطولة أمم أوروبا.