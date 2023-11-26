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بعد إصابته في مباراة نوتنغهام فورست أمس

نجم برشلونة المعار مُهدد بالاعتزال

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
نجم برشلونة المعار مُهدد بالاعتزال
المواطن - محمد سمعه

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تعرض اللاعب الإسباني أنسو فاتي نجم نادي برشلونة الإسباني والمعار حاليًا لنادي برايتون الإنجليزي لإصابة قوية أمس، وذلك خلال مباراة برايتون ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي.

وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية أن فاتي صاحب الـ21 عامًا تعرض لإصابة قوية في قدمه اليمنى في مباراة نوتنغهام خرج على إثرها من المباراة متأثرًا بالإصابة حيث تدور الشكوك حول تعرضه لإصابة قطع في غضروف الركبة، وهي الإصابة التي كان تعرض لها من قبل وتسببت في غيابه لمدة موسم ونصف.

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ورغم أن نادي برايتون لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل إصابة فاتي لكن اللاعب الإسباني صاحب الأصول الغينية، مهدد بالاعتزال في حال تكررت إصابة قطع في غضروف الركبة.

إعارة من برشلونة لمدة موسم واحد

وكان فاتي رحل عن برشلونة في سبتمبر الماضي وانضم لنادي برايتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

أنسو فاتي - برشلونة - برايتون

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي كانت قد بدأت من أمس بتعادل مانشستر سيتي وليفربول بنتيجة 1-1، وفوز وست هام يونايتد على بيرنلي بنتيجة 2-1، وفوز برايتون على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفوز بورنموث على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفوز لوتون تاون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بينما فاز نيوكاسل على تشيلسي بنتيجة 4-1، وفاز آرسنال على برينتفورد بهدف دون رد.

وفي اليوم، فاز أستون فيلا على توتنهام هوتسبير، بينما تُقام حاليًا مباراة  إيفرتون ومانشستر يونايتد.

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