نجم كوت ديفوار بديل نيمار في الهلال

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بدأ نادي الهلال في التحرك للتعاقد مع بديل للنجم البرازيلي نيمار والذي يُعاني حاليًا من إصابة قطع في الرباط الصليبي.
وكشفت تقارير إعلامية أن الهلال مهتم بضم اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها نجم فريق غلطة سراي التركي في يناير المقبل.
النجم الإيفواري صاحب الـ32 عامًا انضم صيف العام الحالي لفريق غلطة سراي قادمًا من نادي كريستال بالاس الإنجليزي كما رفض اللاعب الانضمام لناديي الاتحاد والنصر في دوري روشن خلال صيف العام الحالي.
وحتى الآن خاض ويلفريد زاها 9 مباريات في الدوري التركي مع فريق غلطة سراي، نجح في إحراز 4 أهداف خلالهم.
وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتحدث رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي عن اللاعب نيمار قائلًا: ” سيحتاج لفترة طويلة من العلاج للعودة إلى المباريات هو يستجيب بشكل جيد ولكنه سيحتاج لمزيد من الجهد والعمل بشكل قوي على لياقته البدنية للعودة”.
وأضاف: ” الإصابات تختلف من لاعب آخر، وكل لاعب يأخذ وقته حتى يعود للمباريات”.